Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1798 artarak 58 bin 253'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1314 artarak 33 bin 814'e ulaştı.

Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Cambıl eyaletine oksijen konsantratörü ve koruyucu malzemeden oluşan tıbbi yardımda bulundu.

Taraz Hastanesi Başhekimi Yerbol Ordabekov, kardeş Türk halkının desteklerinin Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı olduğunu belirtti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan 2 haftalık karantina sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 719 arttı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 719 artarak 10 bin 629'a ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 387'ye, ölenlerin sayısı 7 artarak 132'ye yükseldi.

Hastanelerde 670, evlerinde 6 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

Zatürre hastalığının etkisini gösterdiği ülkede son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 423'e yükseldi.

Temmuz başından itibaren vaka sayılarında hızlı artışın gözlendiği Kırgızistan'da bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda hafta sonları toplu taşıma araçlarının faaliyeti yasaklanırken, bugünden itibaren camilerde cemaat namazları kılınmayacak.

Büyük şehirlerde çocuk parkları kapatılırken, maske zorunlu hale getirildi. Toplu etkinliklere ve dış hat uçuşlara 20 Mart'ta getirilen yasak sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 53 bin 500 geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 678 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 53 bin 521'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 7 bin 357'sinin sağlık personeli ve 3 bin 828'inin çocuk olduğunu belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının 457 artarak 26 bin 118, ölen sayısının ise 11 artışla 1383 olduğunu aktardı.

25 bin 20 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 577 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 577 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 31 bin 969'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 565'e yükseldi.

Bugüne kadar 134 bin 989 test yapılan ülkede, 19 bin 633 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 589 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 12 bin 700'ü aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 304 artarak 12 bin 706'ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 58'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 183 artışla 7 bin 723'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca dün ülkede 486 yeni vakanın saptandığı ve bunun bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 925 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 1017'ye ulaştı

Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1017'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 857'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınından dolayı bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 1 kişi karantinada, 219 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA