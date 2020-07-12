Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
12.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:30

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1798 artarak 58 bin 253'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1314 artarak 33 bin 814'e ulaştı.

Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Cambıl eyaletine oksijen konsantratörü ve koruyucu malzemeden oluşan tıbbi yardımda bulundu.

Taraz Hastanesi Başhekimi Yerbol Ordabekov, kardeş Türk halkının desteklerinin Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı olduğunu belirtti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan 2 haftalık karantina sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 719 arttı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 719 artarak 10 bin 629'a ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 387'ye, ölenlerin sayısı 7 artarak 132'ye yükseldi.

Hastanelerde 670, evlerinde 6 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

Zatürre hastalığının etkisini gösterdiği ülkede son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 423'e yükseldi.

Temmuz başından itibaren vaka sayılarında hızlı artışın gözlendiği Kırgızistan'da bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda hafta sonları toplu taşıma araçlarının faaliyeti yasaklanırken, bugünden itibaren camilerde cemaat namazları kılınmayacak.

Büyük şehirlerde çocuk parkları kapatılırken, maske zorunlu hale getirildi. Toplu etkinliklere ve dış hat uçuşlara 20 Mart'ta getirilen yasak sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 53 bin 500 geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 678 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 53 bin 521'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 7 bin 357'sinin sağlık personeli ve 3 bin 828'inin çocuk olduğunu belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının 457 artarak 26 bin 118, ölen sayısının ise 11 artışla 1383 olduğunu aktardı.

25 bin 20 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 577 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 577 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 31 bin 969'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 565'e yükseldi.

Bugüne kadar 134 bin 989 test yapılan ülkede, 19 bin 633 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 589 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 12 bin 700'ü aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 304 artarak 12 bin 706'ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 58'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 183 artışla 7 bin 723'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca dün ülkede 486 yeni vakanın saptandığı ve bunun bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 925 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 1017'ye ulaştı

Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1017'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 857'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınından dolayı bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 1 kişi karantinada, 219 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan Güncel
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 3. Sayfa
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Davran Demet Akbağ Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Serdar Gürler Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 11:54:34. #1.14#
title