Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
20.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:17

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 522 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 31 bin 937'e yükseldiği kaydedildi.

Ölü sayısının ise 7 artışla 921'e, iyileşen sayısının 242 artarak 22 bin 411'e ulaştığı belirtilen açıklamada, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise şimdiye kadar 1782 vakanın kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı Moldova'da, 34 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 626 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 37 bin 547'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 181 artarak 37 bin 547'ye, ölü sayısı ise 2 artışla 252'ye çıktı.

317 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 33 bin 216'ya ulaştı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 34 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da iki gündür günlük vaka sayısı 600'ün altında gerçekleşiyor.

Ülkede, karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Belarus'ta vaka sayısı 70 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 149 artarak 69 bin 950'ye, ölü sayısının ise 5 artışla 627'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 282 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 67 bin 929 olduğu kaydedildi.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gündür 100'ün üzerinde görülüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 139 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 759'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 148 artarak 32 bin 511'e ulaştı.

Bugüne kadar 855 bin 802 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1738 kişinin tedavisi sürüyor. Azerbaycan'da 510 Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 2 haftadır günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 37 artarak 8 bin 203'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artışla 66'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 35 artarak 7 bin 6'ya yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan'da 1131 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan sınırları kısmen açtı

Kırgızistan hükümeti, Kovid-19 önlemleri kapsamında martın sonunda kapattığı sınırları kısmen açma yönünde karar aldı.

Karar gereği, yabancı uyruklu vatandaşlar, eğitim, sağlık, cenaze amacıyla ülkeye giriş yapabilecek. Ayrıca, oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar da Kırgızistan'a gelebilecek.

Türk Hava Yolları (THY), ağustosun başında Kırgızistan'a sefer düzenlemeye başlamıştı.

42 bin 507 Kovid-19 vakasının bulunduğu ülkede, ölü sayısı 1499, iyileşen sayısı da 35 bin 486 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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