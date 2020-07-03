Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

03.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:52

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Özbekistan'da günlük vaka sayısının belirgin ölçüde artması üzerine 1 Temmuz'dan itibaren bazı tedbirlerin yeniden alınmasına karar verildi.

Buna göre, halka açık yerlerde gündüz 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi, gece ise sokağa çıkılması yasaklandı.

Vatandaşlar, salgınla ilgili durumun yüksek riskli olduğu bölgelerde sadece sabah ve akşam saatlerinde, orta riskli olduğu bölgelerde ise gündüz saatlerinde araçlarını kullanabilecek.

Ülkedeki tüm pazar yerleri ve alışveriş merkezleri dezenfekte edilmek üzere hafta sonları kapatılacak.

Virüs belirtileri olmayan ve hastalığı hafif geçirenler 5 Temmuz itibarıyla evlerinde tedavi edilecek.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bir artarak 24'e, vaka sayısı 99 artışla 8 bin 298'e çıktı. 70 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 496'ya ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 778 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da hastaneler kapasitelerinin sonuna ulaşmak üzere

Salgının etkisinin arttığı Kazakistan'da belirti gösteren ve göstermeyen Kovid-19 vaka sayı 40 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan vaka sayısı 492 artarak 21 bin 819'a, asemptomatik vaka sayısı 1003 artarak 17 bin 642'ye ulaştı.

Virüsten 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 188'e çıktı.

Bugüne kadar 13 binden fazla vakanın iyileştiği ülkede, hastanede 9 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, hastalık belirtileri bulunmayan vakalar evlerinde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede neredeyse her ailenin salgınla karşılaştığını belirterek, "Kovid-19 her geçen gün yayılmaya devam ediyor. 30 Haziran itibarıyla enfekte olan vaka sayısı 40 bine yaklaştı." dedi.

Toplumda paniğe yol açan eczanelerde ateş düşürücü ilaç eksikliğiyle ilgili iddiaları yalanlayan Tsoy, ellerinde yeterli miktarda ilaç bulunduğunu söyledi.

Tsoy, akciğer tomografisi için kuyrukların oluştuğuna işaret ederek, "Ülkede 135 tomografi merkezi hizmet veriyor. Zatürre, daha ucuz ve yaygın dijital röntgen cihazlarla da teşhis edilebilir. Bu yöntem Kovid-19'u tedavi protokolüne eklenecek". diye konuştu.

1 milyon 200 bin testin satın alınacağını ifade eden Tsoy, ülkede bulunan 46 laboratuvarın kapasitesinin yetmemesi nedeniyle ağustos sonuna kadar 26 PCR test cihazının satın alınacağını dile getirdi.

Tsoy, ülkede ambulans başvurularının 1,8 kat, başkent Nur Sultan ile Almatı şehrinde ise 2 kat artığını kaydederek, "Ambulans ekip sıkıntısı oluştu. Şu an 807 yerli üretim ambulans tedariki için anlaşmalar imzalandı." dedi.

Kovid-19 hastaları için tahsis edilen 27 bin yatağın yüzde 60'ının dolduğunu, bu rakamın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde yüzde 90'a ulaştığını belirterek Tsoy, ağustos sonuna kadar 10 bin yatağın daha temin edileceğini söyledi.

Ukrayna'da 706 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 706 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 334'e yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 3 bin 238'inin çocuk ve 6 bin 721'inin sağlık personeli olduğunu kaydeden Stepanov, şimdiye kadar 655 bin 750 Kovid-19 testinin yapıldığını aktardı.

Stepanov, ölü sayısının 12 artarak 1159'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 88 artışla 19 bin 115'e ulaştığını belirtti.

Kovid-19 salgının hızla yayılması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.

Ermenistan'da 415 vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 415 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 25 bin 542'ye çıktı. Ölü sayısı da 10 artarak 443'e yükseldi.

Bugüne kadar 111 bin 844 test yapılan ülkede, 14 bin 48 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 904 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da virüsten 7 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, son 24 saatte 279 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 296'ya yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 7 artarak 57'ye, iyileşen sayısının da 70 artışla 2 bin 370'e ulaştığı bilgisini paylaşan Karatayev, 721 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 2 bin 370 kişinin de evinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Karatayev, vatandaşların hastasını özel araçla hastaneye getirebileceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev'e yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu için meclis genel kurulundaki yeni kabinenin yemin törenine katılamadı.

Gürcistan'da 2 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 931'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 794'e yükseldi.

Gürcistan'da böylece son 9 gündür günlük vaka sayısı 3'ü geçmiyor. En son 21 Haziran'da ülkede bir gün içinde 8 kişide virüs görülmüştü.

Bugüne kadar, Kovid-19 salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 229 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 809 kişi karantinada bulunuyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu Haber
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili Haber
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Ozan Güven
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 19:06:57. #1.14#
title