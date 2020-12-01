AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
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AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı

01.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:57

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu zorunluluğu uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Alınan kararla AVM'lere bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı

BAKANLIK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-29 Kasım tarihleri arasında yoğunlaştırılmış "Koronavirüs salgını" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 80 bin 637 personel ve 24 bin 695 denetim ekibi görev yaptı. Ekipler, 8 bin 168 pazar yeri, 116 bin 854 toplum ulaşım aracı ile AVM'leri denetledi. Denetlimler kapsamında 135 AVM'ye para cezası kesildi. 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Maske zorunluluğuna uymayan 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi.

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AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı

HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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