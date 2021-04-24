Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı
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Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı

Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde avizenin ampulünü ıslak bezle silerken akıma kapılan Emine D. (55), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde avizenin ampulünü ıslak bezle silerken akıma kapılan Emine D. (55), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi, Öz Değirmen Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Evinde temizlik yapan Emine D., tavandaki avizenin ampullerini ıslak bezle silmeye başladı. Bu sırada Emine D. akıma kapıldı. Sandalyenin üzerinden düşen Emine D. yaralandı.Emine D., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı
Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı
Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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