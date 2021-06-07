Average Jonas hayır kurumlarına bağış yaptı ve saçlarını kazıdı

Average Jonas yardım kuruluşlarına bağış topladı ve çeşitli challenge'lar yaptı.

Average Jonas ismi ile tanınan VALORANT spikeri Jonas Navarsete, Twitch yayınınında hayır kurumlarına bağışlamak amacıyla para topladı. ""(Çocukları kurtarın) yardım kuruluşuna toplanan meblağ bağışlandı.

12 saatlik yayınında şarkı söyleme, oyun oynama ve çeşitli "challenge"lar düzenleme gibi etkinliklere yer veren Jonas 5800$ civarında bağış topladı. Jonas, bu challenge'lardan birinde saçlarını da kazıdı.

Team Liquid bünyesinde yayıncı olarak yer alan Jonas'a Twitter'dan olumlu tepkiler geldi. TL Scream, TL VALORANT hesabı, Heretics Black gibi isimler ve yayıncının takipçileri Jonas'ı kutladı.

Kaynak: Playerbros