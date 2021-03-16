Avcılar Belediyesi'nden kültür çalıştayı
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Avcılar Belediyesi'nden kültür çalıştayı

16.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:51
Avcılar Belediyesi'nden kültür çalıştayı

Avcılar'ı kültür sanat merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Avcılar Belediyesi, çevrim içi Kültür Sanat Çalıştayı düzenledi.

Avcılar'ı kültür sanat merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Avcılar Belediyesi, çevrim içi Kültür Sanat Çalıştayı düzenledi.

Avcılar Belediyesi, 2029 hedefiyle başlattığı çalıştaylar dizisine bir yenisini daha ekledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ve Avcılar'ın yerel sanatçıları, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği çalıştayda kültür sanat alanında nasıl ortak bir dil oluşturulabileceği ele alındı.

Avcılar2029 Kültür Vizyonu başlığı ile üç ana oturumda düzenlenen çalıştayda, 'kültür ve sanatta Avcılar Belediyesi'nin rolü ne olmalıdır?', 'kültür ve sanat faaliyetlerinde erişilebilirlik nasıl sağlanır?', 'Avcılar'da kamusal alanlarda kültür ve sanatın yönetimi nasıl olmalıdır?' konuları masaya yatırıldı.

Kültür-sanat faaliyeti üreten farklı seslerin kendine ifade zeminleri bulabilmesi ve Avcılarlıların kültür-sanat hayatına aktif olarak katılabilmesinin yollarının aranmasını hedefleyen çalıştayın açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli yaptı.

Hançerli konuşmasında, "Katılımcı ve şeffaf bir anlayışla daha önce yaptığımız tüm çalıştaylarımızda aldığımız kararları hayata geçirmekte ısrar ettik. Bu bize önemli bir başarı getirdi. Bu çalıştayımızda da alacağımız kararlar ve öğreneceklerimiz de bizim uygulamalarımıza yön verecektir. Bunun sözünü vererek çalıştayımıza katkı sunan katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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