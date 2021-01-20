Avcı'nın antrenörlük teklif ettiği Pereira, futbolu seçti
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Avcı'nın antrenörlük teklif ettiği Pereira, futbolu seçti

20.01.2021 20:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:32
Avcı'nın antrenörlük teklif ettiği Pereira, futbolu seçti

Trabzonspor' da teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu deneyimli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıkladı.

Trabzonspor' da teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu deneyimli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıkladı. 

Portekizli savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Herkese merhabalar. Öncelikle son günlerde aldığım on binlerce mesaja teşekkür etmek istiyorum, her türden mesaj aldım, ama en çok da destek, takdir ve saygı mesajları aldım.

Sadece bana değil, aileme de gösterilen böylesi bir sevgiye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Daha önce oynadığım takımlarda da taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştüm, ancak buradaki sevgiyi tarif etmekte dahi zorlanıyorum. Bugün sizlere Antalyaspor maçında da olduğu gibi, saha içerisinde bir şekilde takıma yardımcı olabileceğimi gösterdiğim sürece, her sabah uyandığımda, o bitmeyen, antrenman yapma isteğiyle uyandığım sürece, futbol oynamaya devam ettiren o devasa tutkum devam ettiği sürece, bu işi tüm benliğimle yapma aşkım devam ettiği sürece, ve her şeyden en önemlisi fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum"  ifadelerine yer verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcu olarak kadro planlamasında düşünmediği Pereira ile verdiği bu kararın ardından yolların ayrılması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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