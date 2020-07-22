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ATO yeni normalleşmede Başkent'in turizm potansiyelini harekete geçirmek için kolları sıvadı

Ankara Ticaret Odası (ATO), tüm dünyayı etkisi altında alan Covid-19 salgını sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte Başkent'in tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına hız verdi.

ATO yeni normalleşmede Başkent'in turizm potansiyelini harekete geçirmek için kolları sıvadı
22.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:59

Ankara Ticaret Odası (ATO), tüm dünyayı etkisi altında alan Covid-19 salgını sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte Başkent'in tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına hız verdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) Gençlik Parkı içerisinde bulunan merkezinde gerçekleştirdiği toplantıya katılarak, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen turizm sektörü ve etkilediği diğer sektörler ile Başkent'in turizm potansiyelini harekete geçirmek için yeni normalleşmede yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Ankara'nın uzun yıllar sahipsiz kaldığını belirten Baran, "Ankara'da turist otobüsü görünce duygulanıyorum. Ankara'yı dert edinen çok az kişi var. İnsanlar artık deniz, kum, güneş tatili yerine şehri gezmek, tarihi yerleri gezmek istiyorlar. Artık Ankara'ya günde 50 turist otobüsünün geldiğini, Anıtkabir, Ulus Bölgesi gibi yerleri gezdiklerini görmek istiyorum" dedi.

Toplantıda konuşan AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ise, kentin bileşenlerini ayrım gözetmeksizin bir araya getirdiklerin belirterek, "Adanmışlık olduğu sürece doğru işler ortaya çıkıyor. Partimiz Ankara mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya ayrıca ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri ile Ankara Kent Konseyi üyeleri de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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