Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti
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Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

Son dakika haberleri: Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Süveyş Kanalı'nın bir konteyner gemisi tarafından bir hafta boyunca tıkanmasının ardından, Türkiye'nin demir yolu ve kara yolu ağlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Süveyş Kanalı'nın bir konteyner gemisi tarafından bir hafta boyunca tıkanmasının ardından, Türkiye'nin demir yolu ve kara yolu ağlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Oda üyelerinin sektörel sorunlarına ilişkin dosya sundu.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki imajını güçlendiren, ülkeye çağ atlatan tüm projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini bildirdi. ATO üyelerinin geleceğine yön vermek amacıyla ülkenin gelişimini de yakından takip ettiklerini vurgulayan Baran, Türkiye'nin lojistik merkezi olarak güçlenebileceği görüşünü paylaştı.

Baran, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin'e yapılan yük taşımacılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte artış görüldüğüne dikkati çekerek, "Süveyş Kanalı'nın bir konteyner gemisince bir hafta tıkanmasıyla birlikte Türkiye'nin mega projeleriyle oluşturduğu demir yolu ve kara yolu ağlarının önemi daha da anlaşıldı. Türkiye'nin vazgeçilmez küresel lojistik ve ulaşım entegrasyon konumu pekişti." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'nun faaliyetlerine ilişkin de bilgi verirken, hızlı trenin merkezi olan Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini, Kovid-19 sürecinin ardından bu çalışmalara hız vereceklerini bildirdi. Ankara'nın ticaret ve turizmde gelişebilmesi için yurt dışına direkt uçuşların önemli olduğunu belirten Baran, Kovid-19 sonrasında direkt uçulan destinasyon sayısının artırılması konusunda Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi.

Başkan Baran, "patates hat" olarak nitelenen sahte telefon hatları için satışın yapıldığı bayinin bağlı olduğu işletmenin cezalandırılması yerine, satışı yapan kişinin cezalandırılmasına ilişkin taleplerini de Karaismailoğlu'na iletti.

Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi! Ankara Ticaret Odası heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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