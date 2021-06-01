MEB ile ATO'dan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Özer ve Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı "81 ilde 81 okul" projesi kapsamında ATO'nun hamiliğini üstlendiği ve 9 farklı meslek alanında eğitim veren okulu gezerek bilgi aldı.

Özer ve Baran, atölyelerde öğretmen ve öğrencilerle de sohbet ederek, mesleki eğitimin gelişimine yönelik talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, okulun ihtiyaçlarını ve yapılması gereken iyileştirmeleri yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak okulumuzun altyapısını iyileştirmek için her türlü desteği vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarla Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mesleki eğitimde referans merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitimde sektör temsilcilerinden büyük destek gördüklerini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"ATO ile Ankara'da mesleki eğitimde önemli iş birlikleri yürütüyoruz. Biz okulumuzun altyapısını iyileştirirken ATO da iş gücü piyasası arasındaki bağı güçlendirerek döner sermaye kapsamında üretimin artması için destek olacak. Ayrıca işletmelerde beceri eğitimlerinin planlamasına katkı sağlayacak."

"İş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağımızın yetişmesi için katkı sunacağız"

Baran da ATO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için çalışmalara ihtiyaç var. Geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin meslekli olması, ekonomimizin gelişimi için de itici güç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Baran, MEB'in mesleki eğitim alanında attığı adımların ve sağladığı dönüşümlerin reel sektörü heyecanlandırdığını ifade etti.

Baran, ATO olarak mesleki eğitimin güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lisemizin altyapısı ve fiziki koşulları oldukça iyi. Bugün Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ile okulumuzu gezdik ve çok etkilendik. Bu okulumuzun Ankara'da mesleki eğitim alanında başarılı ve örnek bir merkez olması için biz de destek vereceğiz. Bakanlığımız ile iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağımızın yetişmesi için katkı sunacağız. Ülkemizde mesleki eğitimin yaşadığı bu dönüşümde, emeklerinden dolayı Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya