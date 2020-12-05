ATO Başkanı Baran: "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan kısıtlama kararları nedeniyle başkentte işletmelerin zor günler yaşadığını belirterek, "Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan kısıtlama kararları nedeniyle başkentte işletmelerin zor günler yaşadığını belirterek, "Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve oda yetkilileri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, reel sektörün sorunları değerlendirildi.

Baran, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararları nedeniyle hizmet sektörünün zor günler yaşadığına dikkati çekerek, Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını bildirdi.

İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşadığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor. Bunun yanında kira desteği talepleri var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu konuda çalışma yapıldığına ilişkin açıklamaları bulunuyor. Bizim üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da bu kapsamda değerlendirilmesini bekliyoruz."

"Yapılandırma ödemelerinin ertelenmesini bekliyoruz"

Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk faaliyeti durdurma döneminde mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiğini anımsatan Baran, yeniden kapanma süreci nedeniyle ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep etti.

Baran, yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatarak, üyelerinin yapılandırma ödemelerinin de ertelenmesini beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya