ATO Başkanı Baran: "Azerbaycan ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için göreve hazırız"
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ATO Başkanı Baran: "Azerbaycan ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için göreve hazırız"

11.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:43
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Yükseliş Partisi (AY Parti) Genel Başkanı Anar Esedli, Genel Başkan Yardımcıları Elşad Abdullayev ve Behram İsmayilov, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir çınarın iki ayrı dalı olarak farklı coğrafyalara uzandığını belirten Baran, "Bir millet, iki devletiz. Azerbaycan'ın birçok yerinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı şehitlikler kardeşliğimizin en güzel ispatıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kardeşlik hukuku içerisinde ilişkilerini sürdürdüğünü hatırlatan Baran, "Türkiye, Azerbaycan'ın sadece siyasi ve askeri değil aynı zamanda ticari, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda en önemli ortağı konumunda. Azerbaycan'ın başarısında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in vefatına kadar sergilediği liderlik ile vefatının ardından da İlham Aliyev'in devraldığı dirayetli liderliğin ve gayretlerinin payı çok büyük. Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyelere taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik ATO'nun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerden de bahsederek, "Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız." mesajını verdi.

Esedli de Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer kazanmasının en büyük sebebinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Karabağ bölgesinin yeniden imarında Türk şirketlerinin olmasından yanayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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