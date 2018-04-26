Atletizmle Madde Bağımlılığından Kurtuldu, Avrupa'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Mardin Kızıltepeli 17 yaşındaki milli atlet Umut Temel, madde bağımlılığından atletizm sayesinde kurtuldu. Milli Takıma kadar yükselen Temel, Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu. Ardından Balkan Yıldızlarda da 2'nci gelen milli atlet Türkiye'yi Avrupa da temsil edecek. Genç atlet Temel, Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmak için gün sayıyor.

Kızıltepeli Umut Temel, çevresindeki arkadaşları nedeniyle bağımlılık yapan uyuşturucu madde ballyi kullanmaya başladı. Ailevi sıkıntılar da yaşayan Temel, maddeden kurtulmak için spor yapmaya karar verdi. 2014 yılında Kızıltepe Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü İbrahim Halil Erkan ile tanışan Temel, atletizmde kısa sürede aldığı başarılarla Türkiye Atletizm Federasyonu U18 Yıldızlar Yürüyüş takımına seçildi. 20 altın madalya, 6 gümüş ve bir çok başarı belgesi alan milli atlet 3 bin metre Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 2018 Yıldız Erkeklerde Balkan 2'ncisi olan genç atlet, Temmuz ayında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.

Madde kullandığı dönemde çok sıkıntılar çektiğini anlatan milli atlet Temel, "Eskiden kötü arkadaşların yanında ben de bally çekmeye başladım. Arkadaşlarım madde içerken bağımlı olmuşlardı. Ben de yeni başladım. Çok zorluklar çektim. Benim babam çalışmıyordu Ailevi sıkıntı vardı. Kötü arkadaşlara bulaştım. Ben de başladım ve içtim" dedi.

"Hocamla yaz kıs demeden çalıştık"

Atletizm sayesinde sporla hayat bulduğunu ifade eden Temel, "Benim daha önce de spora hevesim vardı. İbrahim Halil Erkan ile tanıştım. Spor yapmak istedim o da sağ olsun arkamda durdu. Beraber çalıştık. Yaz kış, gece gündüz demeden beraber yaptık ve başardık. Ardından Türkiye Milli Takım yarışmaları oldu, Türkiye şampiyonu oldum. 2017'de Türkiye şampiyonu olduktan sonra Balkan müsabakalarda şampiyon oldum. 2018 yılında 2 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2018 Balkan Yıldızlarda ikinci oldum. Temmuz ayında Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında kürsüye çıkmak için antrenmanlar yapıyorum. Orada Türkiye bayrağını dalgalandırmak istiyorum. İstiklal marşımızı okutmak istiyorum" diye konuştu.

Zor şartlarda çalıştıklarını aktaran Temel, "Burada pistimiz kötü. Burada tartan pist olsa çok daha iyi olur. Yağmur yağdığı zaman ayağımız burada burkulacak diye korkuyoruz. Buraya bir tartan pist yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef olimpiyatlar

Sporcusunun hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan antrenör İbrahim Halil Erkan, "2013'te bu işe başladığımızda Kızıltepe'deki zor şartlarda olan bütün gençlerimizin özellikle bağımlı ortamlardan çıkarıp spora kazandırıp, iyi bir yere getirmek oldu. Amacımız iyi bir birey olarak bütün spor dallarına yerleştirmekti etmekti amacımız. O süreçte Umut ile tanıştım. Umut çevredeki insanlardan dolayı çok sıkıntı yaşayan bir sporcuydu. Çok şükür aldık, denedik. Zorlanmalardan sonra sporu ona aşıladık. Bundan sonra en büyük hedefimiz olimpiyat olacak" ifadelerini kullandı. - MARDİN