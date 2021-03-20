Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları, Ardahan'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları, Ardahan'da düzenlendi

Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Muş ve Artvin'den yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde gerçekleştirildi.

Soğuk hava, rüzgar ve yer yer de kar yağışına rağmen 6 kategoride yarışan sporcular, derece almak için yoğun çaba gösterdi.

Yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödülleri Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ile diğer yetkililerce verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Bin 500 metre kızlar:

1. Elif Akçiçek (Muş)

2. Sümeyye Kızılsoy (Muş)

3. Şevin Kaya (Iğdır)

Bin 500 metre erkekler:

1. İsmail Elsin (Ağrı)

2. Yusuf Tuğrul (Muş)

3. Barış Kesik (Muş)

2 bin metre kızlar:

1. Fatma Altun (Kars)

2. Berfin Gümüş (Kars)

3. Fatma Koç (Ağrı)

2 bin metre erkekler:

1. Berat İncekaya (Ağrı)

2. Barış Aktaş (Ağrı)

3. Emre Dursun (Ağrı)

3 bin metre kızlar:

1. Ceren Kılıç (Muş)

2. Büşra Güldes (Erzurum)

3. Ayşe Temel (Muş)

4 bin metre erkekler:

1. Yasin Bingöl (Muş)

2. Erkan Keleş (Ağrı)

3. Rojhat Baban (Ağrı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh