Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Avrupa Kros Şampiyonası'nda favoriyiz

03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10

özel açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar Avrupa Kros Şampiyonaları'nda madalya sayısı olarak ilk 5 ülkenin içerisinde olduklarını belirterek, "Avrupa Kros Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden biriyiz. Yarışmada diğer yıllarda olduğu gibi ilk 3'ün içerisinde yer almaya gayret edeceğiz. Hedef tabii ki her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Çok genç bir takımla şampiyonada yer alacağız" dedi. Çintimar, son 5 yıl içerisinde 25 madalya kazandıklarını ifade ederek, "Avrupa Kros Şampiyonası'nın tarihinde 1996 yılından bugüne kadar 20 altın 8 gümüş 15 bronz madalya kazanmış durumdayız. Toplam 43 madalya ile bugüne kadar madalya alan ülkeler arasında ilk 5'in içerisindeyiz. Burada önemli olan şey, bu 43 madalyanın 25'ini son 5 yıl içerisinde almışız. Bu 25'ini kazandığımız süre içerisinde de İngiltere'nin yaklaşık 18 yıl aralıksız şampiyonluğundan sonra Türkiye olarak biz İngiltere'yi de geçerek takım olarak Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazanmış durumdayız. Şu anda da yine Avrupa Kros Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden biriyiz" diye konuştu."TÜM TAKIM KENYA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"Çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Başkan Fatih Çintimar, "Yasemin Can, 3 yıl üst üste kazanma başarısını gösteren tek kadın büyük atlet oldu. Bugün de yine 4'üncüsünü kazanmak için yarışacak. Yine favoriler içerisinde yerini alıyor. Elinden gelen çabayla başarılı olmak için yarışacak. Yine genç erkek takımımız, kadın takımımız, tüm takım yaklaşık 1 buçuk aydır Kenya'da çalışmalarına devam ediyor. Yine Kenya'da doğmuş Türk sporcularla birlikte çalışıyorlar. Direkt Kenya'da yarışmaya gelecekler. Oradan şampiyonluklarla dönmeyi umut ediyoruz" dedi. "MİLLİ TAKIMIMIZ GENÇ VE YENİ BİR KADRO"Lizbon'daki kadronun yeni seçilen sporculardan oluşan bir kadro olduğunu vurgulayan TAF Başkanı Çintimar, şöyle konuştu: "8 Aralık'ta Portekiz'in Lizbon şehrinde yapılacak şampiyonada 40 ülke yarışacak. Bu 40 ülke içerisinde biz de 24 atletle orada olacağız. Büyük erkeklerde son yıllarda ciddi bir çıkış yakalayan Sezgin Ataç, Ali Kaya, Aras Kaya, Ramazan Özdemir ile büyük takımda yarışacağız. U23'te Ahmet Alkanoğlu, Hüseyin Can ve Kenan Sarı çocuklarımızla yarışacağız. Hüseyin Can ve Kenan Sarı bu branşta ilk defa milli takıma giren sporcularımız. Balkan Şampiyonası'nda yarıştılar ve burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. U20 erkeklerde Ayetullah Arslan bir yıl önceki ilk kampa seçip gönderdikten sonra ilk 10'un içerisinde yer alarak ciddi bir başarı göstermişti. Burada da yine takım içerisinde bu yaz yapılan U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5 bin metrede Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı. Burada da yine Avrupa Şampiyonluğu için ilk 3'e girebilmek için ciddi bir mücadele edecek. Muhammet Can Çatal ilk defa milli takıma giren sporcumuz. Tarık Demir ve Ahmet Mutlu bunlar da yeni genç çocuklarımız." "HEDEF HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONLUK"Fatih Çintimar, 620 sporcunun içerisinden 24 sporcu ile mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Büyük bayanlarda Yasemin Can, Meryem Akdağ, Esma Aydemir 10 bin metre Avrupa Şampiyonumuz. Bunlarla birlikte Remziye Erman kızlarımız büyükler kategorisinde yarışacak. U23 kadınlarda Bahar Atalay, Damla Çelik, Sümeyye Erol, Betül Gülengül kızlarımız yarışacak. Burada da sporcularımızın 2'si ilk defa bu takımda yarışacak. Sümeyye daha önce Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz. Bahar Atalay da yine Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmiş sporcumuz. U20 kadınlardaki takımımızın tamamına yakını ikinci millikleri diyeceğimiz sporcular. Balkan şampiyonasına gittiler, şimdi burada yarışacaklar. Ayşe Ecer, Sıla Ergün, Elif Şura Özdemir ve Hatice Yıldırım ile Portekiz'de yarışacağız. 620 sporcu yarışıyor. Bu 620 sporcu içerisinde biz de 24 sporcu ile ülkemizi temsil ediyoruz. Sadece mix bayrak takımı hariç diğer bütün takımlarımız burada olacak. Yarışmada da diğer yıllarda olduğu gibi ilk 3'ün içerisinde yer almaya gayret edeceğiz. Hedef her zaman olduğu gibi şampiyonluk" şeklinde konuştu.

