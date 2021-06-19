Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
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Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan, Fransa'yla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai ise performansıyla maça damga vurdu. Mbappe, Benzema ve Griezmann gibi dünya yıldızlarına müthiş savunmasıyla saç baş yolduran Macar futbolcu, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa Budapeşte'de karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren karşılaşmada Atilla Szalai'nin hayranlık uyandıran performansı sosyal medyaya da damga vurdu.

BONSERVİS BEDELİNİ YÜKSELTTİ

Atilla Szalai, Fransa'nın hücum hattı karşısında yaptığı başarılı müdahalelerle alkış topladı. Macar savunmacı için sosyal medyadada futbolseverler övgü dolu paylaşım yaparken, Fenerbahçeli taraftarlar da yıldız futbolcunun bu performansıyla bonservis değerini yükselttiğini söyledi.

Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu
Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai'nin damga vurduğu maçta, Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı
Ali Gülhan
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Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu - Haberler Spor
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