Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa karşısında gösterdiği performansla gündeme oturdu

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan, Fransa'yla 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Atilla Szalai ise performansıyla maça damga vurdu. Mbappe, Benzema ve Griezmann gibi dünya yıldızlarına müthiş savunmasıyla saç baş yolduran Macar futbolcu, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.