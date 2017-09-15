Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başladı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay:

"Ölü topla müsabakayı kaybettik"



MARSİLYA - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya tek golle mağlup oldu.

Maçın oynandığı Veledrome Stadında zorlu 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, buldukları pozisyonları değerlendirmediklerini söyledi. Akçay şöyle konuştu:

"Bu akşam bizim için iyi olacak planlarıyla başladığımız bir maçta ölü topla müsabakayı kaybettik. Coşkumuz ve müsabakanın sonuna kadar olan direncimizi sürdürdük. Daha önceki müsabakalarda kaybeden Marsilya daha dikkatli daha dengeli oynamayı seçti. Biz aralıklar bulsak da çok değerlendirme şansımız olmadı. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama bizim açımızdan saha sonuçları ardı ardına skor açısından kötü, oyun açısından iyi olsa da mutsuzluk ve bir takım travmalar oluşturabilir. Bu nedenden dolayı bu yönü biraz daha tamamlayıcı olarak geçip biraz daha çalışacağız. Oyuncularımızın ve camiamızın direncini yüksek tutma adına kaliteli ve direkt oyun oynama konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer bu tip oyunlar bize eksiklerimizi neler daha yapmamız gerektiğini kadronun derinliğini artırma konusunda katkı yapıyor. Ama eğer çok fazla problem çözemezsek başka yöntemler ve başka stratejiler gerçekleştireceğiz. Oyuncu kazanımı ve kadro derinliği ile ilgili önemli mesajlar veren bir maçtı. Önümüzdeki günlerde bunları daha sağlıklı değerlendireceğiz. Üzgünüz, Marsilya ile oynadığımız bir maçta üzgünüz diyebiliyoruz demeliyiz. Hem ülke futbolu için hem camiamız için bu gerekli. Çünkü yarıştığımız takımlar bu düzeyli takımlar. Bizde en kısa zamanda bu seviyeleri aşmak zorundayız."