: Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor - ZONGULDAK

10.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:23

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde imam olarak görev yapan 48 yaşındaki Sabri Çakmak, hurda malzemelerden yaptığı farklı tasarımlardaki bisikletlerle çocuklarını sevindiriyor.

İlçeye bağlı Karapınar beldesi Temenler Mahalle Camisinde imam olan Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet sevgisini görev yaptığı mahallenin çocukların mutlu olması için geliştirmeye karar verdi.

Bunun için önce bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, beldedeki hurda ve atık malzemeleri topladı. Daha sonra bisikletler yapmaya başlayan Çakmak, kısa sürede kendini geliştirerek farklı tasarımlarda bisikletler ortaya çıkardı.

İki yıl içerisinde dört tekerlekli iki pedallı 3, dört tekerlekli ortadan pedallı 1 ve üç tekerlekli 2 bisiklet yapan Çakmak, bisikletlerin bazılarını çevre mahalledeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti.

"Camiye gelen çocuk sayımız arttı"

Sabri Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında camiye gelen çocukları sevindirmek ve farklı duygular yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduğu söyledi.

Farklı tasarımlarda bisikletler yaptığı anlatan Çakmak, "İnternetten inceledim, 3 ve 4 tekerlikli bisikletlerin yapım aşamalarını gördüm. 'Ben de bunu yapabilirim.' diye düşündüm ve yapmaya karar verdim. Tamamen hurda malzemelerle yaptığım bisikletlerde başarı sağladım." diye konuştu.

Çakmak, bisikletleri yaz aylarında camiye gelen çocukların kullanımına sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok sevindiler, mutlu oldular. Camiye gelen çocuk sayımız arttı. Çocuklar bisiklete binebilmek için daha güzel öğrenmeye başladılar. Bu sayede de dini bilgilerimizin en güzel şekilde yavrularımıza vermeye muvaffak olduk. Yaptığım bisikletleri çevre mahalledeki imam arkadaşlarımın kullanımına da sundum. Onlara da gönderdim. Onların da camiye gelen çocuklarının sayısı arttı. Oradaki çocuklarda çok mutlu oldular. Onların mutluluğu benim mutluluğum oldu. Bu bisikletleri daha güzel şekilde yapmaya çalışacağım."

Kaynak: AA

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