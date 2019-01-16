Atık Malzeme Almak İçin Girdiği Konteynerde Zehirlendi

Atık malzeme almak için girdiği konteynerde zehirlendi

Çöp konteynırına giren hurdacı zehirlendi

KİLİS - Kilis'te çöplerden hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli şahıs, içerisine girdiği konteynerde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kilis'e bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Geçimini çöpten topladığı demir ve plastik atıklarla sağlayan Suriye uyruklu Abdullah Ahmet Nevalir (30), yer altındaki çöp konteynerin içerisine girerek atık malzemeleri almak istedi. Konteynerde bir süre atık malzeme arayan şahıs, fenalaştı. Baygınlık geçiren şahsı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri konteynerin içindeki şahsı çıkartarak maske takıp oksijen verdi. Bir süre sonra kendisine gelen şahıs, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, konteynır içinde inceleme başlatırken şahsın çöpe atılan kimyasallar nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA