Ataşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Ataşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ataşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheli T.G., üst aramasında 0,5 gram eroin ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 33,1 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin 23 Mayıs'ta Ataşehir'deki bir restorandan televizyon ve 7 alkollü içki çalınması olayının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli T.G.'nin hakkında 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile İstanbul ve Kocaeli'ndeki mahkemelerde 7 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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