Atakaş Hatayspor maçının ardından

DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında Altay, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, üzgün olduklarını söyledi. Kendisi ve camia adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten, "Maalesef açılışı galibiyetle yapamadık. Kötü bir serideyiz. Her hafta mecburiyetlerden değişiklikler yapıyoruz. Her hafta yapılan bu değişim kadromuzun kaldıracağı bir değişim değil. Altay takımı düşündüğümüz hedef neyse oraya varacak. Sezon başında yapmayı düşündüğümüz ama yapamadığımız transferleri yapacağız. Bu akşamın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu camiayı düşündüğümüz yere mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Zorluk derecesi yüksek bir maça çıktıklarını belirten Erdoğan, "Stat açılışında muhteşem bir taraftar önünde oynadık. İlk 15-20 dakika biz zorluk yaşadık. Takım savunmasını o anlarda iyi yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Ancak oyuncularımız oyun disiplininden kopmadı. Önce beraberliği yakaladık, ardından galibiyet golünü bulduk. Stadı çok beğendim. Altay'a yakışan bir stat olmuş. Ben de oyuncuyken burada oynadım. Oyuncularımı kutluyorum. 2 haftadır kötü sonuçlar almıştık. Futbolcularımız demoralize oldu, taraftarımızın tepkisi bizi üzdü. Ancak takım inancını kaybetmedi. Geriye düşmemize rağmen doğru şeyler yaptık. Bu galibiyeti bizim iyi günümüzde de ancak daha çok kötü günümüzde yanımızda olan taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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