AssisTT, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde
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AssisTT, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde

AssisTT, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Great Place To Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri'" araştırması sonucunda listede yer aldı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Great Place To Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri'" araştırması sonucunda listede yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer almaktan oldukça mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Başarılarımızı tescilleyen tüm ödüllerin birbirinden değerli olduğuna inanıyoruz. Ancak çalışanlarımızın değerlendirmelerinin sonucunda aldığımız 'harika işyeri' unvanı ve bu unvanının uzantısı olarak yer aldığımız 'En İyi İşverenler' listesi bizim için ödüllerin en kıymetlilerinden. Bu başarının bizi en çok sevindiren ve gururlandıran tarafı ise iş yükümüzün yüzde 45 oranında arttığı, ekiplerimizle fiziken ayrı kaldığımız böylesine olağan üstü bir dönemde bu ödülü almış olmamız." ifadelerini kullandı.

Saran, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında AssisTT olarak çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz güvene ve samimiyete dayalı çift yönlü iletişimin etkisi olduğuna inanıyoruz. Çalışan mutluluğu bizim üç stratejik önceliğimizden birisi olduğu için yol haritamızı, çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz şeffaf iletişimimiz sonucu aldığımız geri bildirimlerle belirliyoruz. Bu doğrultuda zorlayıcı koşullara rağmen yaptığımız yatırımların çalışma arkadaşlarımız tarafından da benimsenip takdir görmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Harika bir işyeri olma yolculuğumuzda çalışan mutluluğuna yatırım yapmaya, AssisTTlilere başarının, mutluluğun ve gelişimin daha fazlasını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Enstitünün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Enstitü; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu konularındaki analizler sonucunda Türkiye'nin en iyi işverenlerini belirliyor. Araştırma kapsamında insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmelerini de esas alarak, çalışan sayısına göre; 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere 5 kategoride ödüller veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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