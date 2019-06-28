AssisTT, 'en iyi müşteri hizmetleri' dalında EMEA Şampiyonu

AssisTT, çağrı merkezi sektörü endüstrisinin en prestijli ödül organizasyonlarından Contact Center World Awards'ın (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) EMEA finallerinde iki dalda büyük ödül kazandı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki 70 ülkeden 100'ü aşkın çağrı merkezi şirketinin katıldığı EMEA finallerinde 'en iyi müşteri hizmetleri' dalında birinci, 'en iyi çağrı merkezi' dalında ikinci olan AssisTT, çağrı merkezi sektörünün şampiyonlar ligi niteliğindeki küresel finallerinde de Türkiye'yi temsil edecek.

Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün en geniş katılımlı ve prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) organizasyonundan ödüllerle döndü. AssisTT, Contact Center World Awards EMEA'nın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerinde yarıştı.

Jüri değerlendirmesinde 'en iyi müşteri hizmetleri' dalında birinciliğe, 'en iyi çağrı merkezi' dalında da ikinciliğe layık görülen AssisTT, ödüllerini Viyana'da düzenlenen gala etkinliğinde aldı. 10 yıldır Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetleri operasyonlarını yürüten AssisTT, burada imza attığı başarılı çalışmalarla 'en iyi müşteri hizmetleri' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

70 ülkeden 100'ün üzerinde şirketin yarıştığı finallerde iki büyük ödülü Türkiye'ye kazandıran AssisTT, birinci olduğu 'en iyi müşteri hizmetleri' kategorisinde yarışmanın küresel finallerine katılmaya hak kazandı.

Kazanılan ödüllere ilişkin bir açıklama yapan AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak en kaliteli çağrı merkezi hizmetini, 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet esası ile sağlıyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz güçlü teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynakları yönetimimizle, çağrı merkezi sektöründe standartları daha da yükseltiyoruz. 'En iyi çağrı merkezi kategorisinde ülkemizde yıllardır sürdürdüğümüz istikrarlı büyümeyi ve öncülüğümüzü, 'en iyi müşteri hizmetleri' kategorisinde ise THY'nin müşteri hizmetlerinde onlara 10 yıldır verdiğimiz nitelikli desteği anlattık. Katıldığımız her iki dalda aldığımız bu ödüller, AssisTT'in sadece yurt çapında değil uluslararası alanda da sektör standartlarını yükselten, lider oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Bizlere büyük mutluluk ve kıvanç veren bu ödülleri ülkemize kazandırmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum".

14'üncü kez düzenlendi

Düzenlenen törenle sahiplerini bulan Contact Center World EMEA Ödülleri bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildi. İki aşamada gerçekleştirilen Contact Center World Awards'da önce Kuzey ve Güney Amerika, Asya Pasifik ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) olmak üzere üç bölgede yüzlerce çağrı merkezi şirketi arasında en iyileri belirlemek üzere seçmeler yapılıyor. Bölge finallerinde birinci olan şirketler ve profesyoneller, sonraki aşamada dünya finallerinde yarışmaya hak kazanıyor. Contact Center World Awards, çağrı merkezi sektörünün küresel çaptaki en prestijli ödül organizasyonlarından olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA