Assan Panel, Risk Yönetim Sistemi'ni tescilledi

Assan Panel, ISO 31000 Belgesi almaya hak kazanarak, sektöründe bu belgeyi alan ilk firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm iş süreçlerini "Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz" mottosuyla yürüten Assan Panel, kurumsal yapısının her alanında uyguladığı sürdürülebilir yönetim anlayışının bir çıktısı olarak almaya hak kazandığı ISO 31000 Belgesi ile yönetim sistemi performansı, operasyonel verimlilik ve üst düzey risk yönetim çalışmalarını analiz etme ve risklerle ilgili aksiyonlar alma konusunda sistematik bir yapısı olduğunu tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, "Bu başarımızın temelinde kurumsal yönetim geleneğimiz ve etkin risk yönetimimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Yalıtımlı panel sektöründe ISO 31000 Belgesi alan ilk firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz, mottomuzdan hareketle, sektörümüzde, üretim, kalite, ihracat alanlarında standartların oluşmasında önemli rol oynuyoruz. Uluslararası standartlardaki üretim anlayışımız ve Ar-Ge odağımız sayesinde Türkiye, Ürdün ve Azerbaycan'daki üretim tesislerimizden dünyanın 85 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu başarımızın temelinde kurumsal yönetim geleneğimiz ve etkin risk yönetimimiz bulunuyor.

Sektörümüz operasyonel ve finansal anlamda yüksek riskler taşıyor. Assan Panel olarak, riskleri azaltmaya ve risk yönetimini şirketimizin her kademesinde etkin şekilde yapılandırmaya dikkat ediyor, şirketimiz bünyesinde risk yönetimini bir kurum kültürü haline getirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla almış olduğumuz bu belge yaptıklarımızın doğruluğunu kanıtlar nitelikte. ISO 31000 Belgesi, var olan riskleri ya da ileride karşılaşabileceğimiz risklerinin neler olacağını belirleme, bunları analiz etme, değerlendirme konusundaki yetkinliğimizi gösteriyor. Tüketicilerimiz ve iş ortaklarımız için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz."