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Kerem Tunçeri, Basketbolcu, Instagram, Spor

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin attığı mesajlar ifşa oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ortaya çıktı ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

20.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:47
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Emekli basketbolcu Kerem Tunçeri ile sosyal medya üzerinden mesajlaştığını iddia eden 3 kadının arka arkaya yaptıkları paylaşımlar bir anda gündeme oturdu.

İddialara göre Kerem Tunçeri'nin sosyal medyayı aktif olarak kullanan bu 3 kadın ile Instagram üzerinden mesajlaştıkları ortaya atıldı.

İLK İSİM BEREN GÜNEY

Instagram'da Beren Güney ismiyle yer alan bir kullanıcı Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

İKİNCİ İSİM MODEL ECEM

İlk paylaşımın ardından bu kez model olduğu öğrenilen Ecem isimli bir kullanıcı da Kerem Tunçeri ile Instagram'da bu yazışmaları gerçekleştirdiğini takipçilerine duyurdu.

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

3. İSİM ELİF ŞEN

İki kadının paylaşımları sosyal medyada bir anda gündeme oturduktan sonra ise bu kez 3. bir isim ortaya çıktı.

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Elif Şen isimli kadın kendisinin Kerem Tunçeri'den aldığı mesajlar ve karşılıklı mesajlaşmalarını takipçilerine duyurdu. Üçüncü ismin de ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada bir anda Kerem Tunçeri'nin ismi en çok arananlar listesine girdi.

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu

LİSTE KABARIK

Doğruluğu henüz kanıtlanmayan paylaşımlar twitter ve Instagram üzerinde büyük dikkat çekiyor. Daha önce de bir çok sporcu ile yazışmalarını ifşa eden güzeller isimlerini bu şekilde fazlasıyla duyurmuştu.

Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
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Haber Yorumları (2)
ÜLKÜCÜTONY: Uyudun mu?
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BİLMEZDİK BÖYLE OLDUĞUNU: biz kerem tunçeriyi iyi bir basketbolcu ve spor adamı bilirdik. özel hayatı çalkantılı olan birinin milli takım ekibinde işi olmamalı !!!
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