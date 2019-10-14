Askon Sakarya Vali Nayir'i ziyaret etti , kongreye davet ettiler

14.10.2019 13:40

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Sakarya Şubesi 19 Ekim 2019 tarihinde 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. 54 kurucu üye ile kongre kararı alan ASKON Sakarya Şubesi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'ı makamında ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verip kongreye davet etti.

Her sektörden temsilcisi bulunan, şehrin ekonomi ve istihdamına ciddi katkıları olan işadamları topluluğu Vali Ahmet Hamdi Nayır'ı makamında ziyaret etti. ASKON'un kuruluş maksadı, kurucu üyelerin iş kolları gibi konularda Vali Ahmet Hamdi Nayır'a bilgiler veren Kurucu Başkan Engin Tumbaz, Vali Nayır'ı 1.Olağan Genel Kurul'a davet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tumbaz "Kurucu üyelerimizden bir grup ile Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kuruluş çalışmalarımız, derneğin hedefleri gibi konularda bilgiler verdik. Kendisine kongremize davet ettik. Sayın Valimizin kongremize katılarak bizleri onurlandırmasını bekliyoruz" dedi

Kaynak: Bültenler