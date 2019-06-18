Askerlik süresini 6 aya indiren kanun teklifi kabul edildi

Askerlik süresini 6 aya indiren kanun teklifi kabul edildi

Askeralma Kanunu Teklifi'nin, askerlik süresini 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Askerlik süresini 6 aya indiren kanun teklifi kabul edildi

Askeralma Kanunu Teklifi'nin, askerlik süresini 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki ilk 6 maddesi kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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