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Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı

Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde askeri yasak bölgeye 3 kişinin girdiğini fark eden 4. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler M.Ö., H.Ö. ve T.D.'yi askeri yasaklı bölgede yakaladı.

Ekiplerce yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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