Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin 14 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi
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Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin 14 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 14 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin 14 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi
15.07.2020 01:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:20

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 14 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Temel Kanun olarak iki bölüm halinde görüşülen teklifin kabul edilen maddelerine göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade edilmesi amacıyla rütbe yaş hadleri artırılacak.

Söz konusu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

- Statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmeyecek.

Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilecek.

TSK'de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

Askeri öğrencilerin harçlıkları günün şartlarına göre artırılacak. Bu artıştan, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yararlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli yararlanmak amacıyla 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili komutanlığın teklifi üzerine veya İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/C statüsünde çalışacak. Personelin net ücretleri, 1. dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri, öğrenim, yabancı dil bilgisi ve diğer şartlar, işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, Ar-Ge, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek. Projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilecek.

Bu hüküm altında çalışan personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılacak.

Bu personelin istihdamına dair hususlar, verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B bendine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalarak devam edilecek.

Genel Kurulda, teklifin birinci bölümde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından ikinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

Manşet

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