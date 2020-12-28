Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

28.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:48
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askere gitmek için yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askere gitmek için yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Van-Yüksekova karayolu Beşatlı köyü yakınlarında 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada Sezgin Erbaş (26), Mediha Canan (52), Ahmet Yıldırımer (28) ve Aziz Duman (51) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak, değişik mahallelerde toprağa verildi.

Kazada askere gitmek için yola çıktığı öğrenilen Sezgin Erbaş için de Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Erbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, özgeçmişi okundu. Törenin ardından Erbaş'ın naaşı, defnedilmek üzere Altınsu köyündeki mezarlığa götürüldü. Törende İlçe Kaymakamı Yakup Güven, askerin babasına Türk bayrağı verdi. - HAKKARİ

Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Bülent Ersoy Furkan Palalı
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Ömer Bayram Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:48:35. #1.14#
title