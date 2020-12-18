Asker kaçağı listesinde bulunan eski Trabzonsporlu golcü Suk Hyun-Jun'un başı dertte
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Asker kaçağı listesinde bulunan eski Trabzonsporlu golcü Suk Hyun-Jun'un başı dertte

18.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:50

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerine Ligue 2 ekibi Troyes'da devam eden Suk Hyun-Jun'un başı dertte. Güney Koreli futbolcunun adı, ülkesinde Askeri İnsan Gücü İdaresi'nin yayınladığı 256 kişilik asker kaçağı listesinde yer aldı.

Trabzonspor'un Güney Koreli eski futbolcusu Suk Hyun-Jun, 256 kişilik asker kaçağı listesinde bulunuyor.

Güney Kore'deki zorunlu askerlik yasasına göre bireyler 21-34 ay arasında askerlik görevini yapmakla yükümlü. Ancak Nisan 2020'ye kadar süresi bulunan Güney Koreli golcü herhangi bir çağrıya yanıt vermedi ve Güney Kore'ye gitmedi.

29 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerse polis tarafından gözaltına alınacak ve mahkemeye çıkarılacak.

ŞAMPİYON OLUNCA ASKERLİKTEN MUAF OLDU

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesiyle 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olmuş ve askerlikten muaf edilmişti. Heung-min Son yalnızca 3 haftalık temel askeri eğitimi alırken onur belgesiyle terhis olmuştu. Güney Kore, 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olamasaydı Heung-min Son da uzun dönem zorunlu askerlik görevini yerine getirmekle yükümlü olacaktı.

Asker kaçağı listesinde bulunan eski Trabzonsporlu golcü Suk Hyun-Jun'un başı dertte
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:52:10. #1.15#
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