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Aşkale güne kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | Güncel

Aşkale güne kar yağışı ile başladı Erzurum güne kar yağışı ile başladı.

ERZURUM (İHA) - Aşkale güne Kar yağışı ile başladı

ERZURUM - Erzurum güne kar yağışı ile başladı.

Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Sabah saat 05: 15'te başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar yükseldi.

Kar yağışı ile birlikte araç trafiği de olumsuz olarak etkilendi.

Aşkale güne kar yağışı ile başladı

Aşkale güne kar yağışı ile başladı

Aşkale güne kar yağışı ile başladı

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