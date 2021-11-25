Aşkale güne kar yağışı ile başladı
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Aşkale güne kar yağışı ile başladı Erzurum güne kar yağışı ile başladı.
ERZURUM (İHA) - Aşkale güne Kar yağışı ile başladı
ERZURUM - Erzurum güne kar yağışı ile başladı.
Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Sabah saat 05: 15'te başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar yükseldi.
Kar yağışı ile birlikte araç trafiği de olumsuz olarak etkilendi.