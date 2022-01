Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı

MALATYA (AA) - Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride yer alan Malatya'da, Omicron varyantına karşı etkili korunma için 3. doz aşıların ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor. Kentteki birçok noktada kurulan stant ve istasyonlarda aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlananlara ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında 10,92'ye düştüğünü hatırlattı.

Son günlerde Omicron varyantının etkisini artırmasıyla kentte vaka sayılarında kısmi bir artış yaşandığını anlatan Bentli, Malatya'da vaka oranının şu an 10'lu rakamlardan 34-40'lara yükseldiğini, hastanede yatan hasta sayısının ise 14 olduğunu söyledi.

Bentli, Omicron varyantında hastaneye yatışın Delta varyantı kadar çok olmadığını bildiklerini ancak vaka sayısındaki artışın hastane yükünü artırabileceğini aktararak, Omicron'a karşı nasıl mücadele edeceklerini planladıklarını ifade etti.

"30 bin doz aşıyı evlerinde vatandaşlarımıza uyguladı"

Prof. Dr. Bentli, Malatya'nın ikinci doz aşı oranında "mavi" kategoriye yeni yıl itibarıyla girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Burada çok ciddi bir gayretimiz oldu. Özellikle sağlık personelimizin sahadaki çalışmaları neticesinde bu sonucu aldık çünkü gerçekten belirli bir kesimin aşı karşıtı olmasa da bir ihmalkarlıkla aşılarını yaptırmadıklarını düşünüyoruz. Bu kişilere ulaşmaya çalıştık. Hemen hemen tüm ilçelerimizdeki mezralara kadar neredeyse her mahalleye en az 2-3 kez gittik, muhtarlarla sık sık görüştük. Muhtarlardan liste alıp ona göre program yaparak tüm mahalle ve köylere ulaşmaya çalıştık. Aşılama sürecinin başlamasından bu yana 30 bin doz aşıyı evlerinde vatandaşlarımıza uyguladık."

"İki doz aşının yeterli olmadığını biliyoruz"

İkinci doz aşılamada "mavi" kategoriye maalesef Türkiye ortalamasına göre biraz geç geçtiklerini anlatan Prof. Dr. Bentli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ortalamasının çok gerisindeyiz. İkinci doz aşılamada yüzde 75'e ulaşmanın sevincini yaşıyoruz ama maalesef şu an ülkemizde de baskın hale gelen Omicron varyantında iki doz aşının yeterli olmadığını biliyoruz. Aşılama konusunda bundan sonraki mücadelemiz 3. doz olacak. Şu ana kadar 180 bin kişinin 3. doz aşılamasını gerçekleştirdik. Hedef nüfusumuz olan 18 yaş üstünün maalesef henüz yüzde 35-40'ının üçüncü doz aşısını yapmış durumdayız. Tüm vatandaşlarımıza özellikle yaşlılara Omicron varyantını daha rahat atlatabilmek için üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle yaşlıysa dışarı çıkamıyorsa bize ulaşabilirler veya yakınları tarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürebilirler. Şu an 3. doz aşısını hatta ilk iki dozu inaktif aşı yapılan vatandaşlarımızın da eğer üçüncü dozlarının üzerinden 3 ay geçmişse dördüncü doz aşılarını yaptırmalarını şiddetli tavsiye ediyoruz."

"65 yaş üstünün yüzde 90'ından fazlası iki doz aşılı"

Bentli, Malatya'da 15-19 yaş arası iki doz aşılanma oranının yüzde 41 seviyelerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"20-64 yaş arası aşılanma oranı yüzde 72 seviyelerinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da yüzde 90'ından daha fazlası iki doz aşısını yaptırmış durumda ama maalesef özellikle inaktif aşı yaptıran veya iki dozun üzerinden 6 ay geçmiş olanlar artık 3 ayda da yapılabiliyor ama 6 ay geçmişse bile mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü antikor seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü ve Omicron varyantına karşı çok etkili bir koruyuculuğunun olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak 3. doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz."

Prof. Dr. Bentli, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri binalarında aşılama yaptıklarını, bunun yanı sıra merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de mobil ekiplerin aşılama çalışmalarına katkı verdiğini ifade etti.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet