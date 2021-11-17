Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Karabük'te hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak

KARABÜK (AA) - Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi" kategoriye geçen Karabük'te aşılama çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Vali Fuat Gürel, gazetecilere, yeni tip koronavirüsle bütün dünyada olduğu gibi Karabük'te de mücadele edildiğini söyledi.

Vaka sayılarını düşürmek için sağlık ve denetim ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gürel, "Bir taraftan vaka sayılarını düşürmeye çalışırken bir taraftan da aşılama sayılarını yükseltmek için gayret içerisindeyiz. Özellikle son dönemlerde maalesef aşılama sayılarında düşme meydana geldi. Bütün Türkiye'de bunu hissedebiliyoruz." dedi.

Gürel, kentte günde 5 bin kişiye aşılama yaparken, son günlerde bu rakamın 200'lere kadar düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkıp mavi kategoriye dahil olmak için 134 noktada aşılama faaliyeti yürüttü. Aile hekimliklerine randevu almadan giden vatandaşlarımız aşılarını olabilir. Birinci doz aşısını olup zamanı geçmesine rağmen ikinci doz aşısını olmayan birçok insanımız var. İkinci doz aşısını olup üçüncü doz aşısını olması gereken insanlar çok daha fazla. 20 binin üzerinde böyle insanımız var. Kurduğumuz sistem üzerinden bu vatandaşlarımız aranmakta ve bilgilendirilmekte."

"Bu rakamı yüzde 80'lerin üzerine çıkarmamız gerekiyor"

Dün itibarıyla ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiklerini hatırlatan Gürel, "Bu, bizim için büyük avantaj çünkü Batı Karadeniz'de aşılama oranı olarak en düşük illerden biriydik. İnşallah bundan sonraki süreçte bu oranı artırmak için uğraşacağız. Vaka sayılarını düşürmek için kurumlarımız her gün denetim yapıyor. Son günlerde vaka sayılarında bir düşme eğilimi olduğunu ifade edebilirim. Şükürler olsun aşı oranını yüzde 75'in üzerine çıkardık. Bundan sonra bu rakamı yüzde 80'lerin üzerine çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vali Gürel, vaka sayılarındaki azalma nedeniyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde rahatlama olduğuna işaret ederek, "Toplam aşılama sayımız 368 bin. Sayılar her geçen gün artıyor. Vatandaşımız evinde dahi olsa talep olursa aşılamayı yaparız. Yeter ki bu süreci beraber yönetelim. Ekipler çarşı pazar geziyor. Bir kısım evlere de gitmeye başladılar. Burada asıl olan vatandaşımızın hızlı şekilde aşılama sürecine dahil olması." ifadelerini kullandı.