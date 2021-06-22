Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona aşı randevusu!
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Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona aşı randevusu!

Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona aşı randevusu!
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Yerli aşı "Turkovac" ile aşılamada dikkat çeken istatistikler bulunmaktadır Peki, E- devletten aşı randevusu nasıl alınır? Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona aşı randevusu!

Yerli aşı"Turkovac"ile aşılamada dikkat çeken istatistikler bulunmaktadır Peki, E- devletten aşı randevusunasıl alınır? Aşı olmayanlara ceza var mı? Korona aşı randevusu!

AŞI OLMAYANLARA CEZA VAR MI?

Aşılama hızla devam eden yükseliş mevcut. Aşıya karşı tedirginlik yaşayan insan sayısı da bir hayli fazla. Fakat aşı olmayanlara herhangi bir ceza uygulaması bulunmamaktadır.

KORONA AŞI RANDEVUSU

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

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