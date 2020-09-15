Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor
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Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor

Asgari ücrette vergi hesaplaması eylül ayıyla birlikte değişiyor. Yılın 8 ayı yüzde 15'lik gelir vergisi ödeyen asgari ücretliler bu aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor.

15.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:30

Asgari ücretli bir çalışanın maaşı net 2 bin 324 lira, brüt olarak ise 2 bin 943 lira. Aradaki 619 liralık fark ise vergi ve sigorta primi kesintilerine gidiyor. Yılın son dört ayında ise asgari ücretli çalışanın bordrosu değişiyor. Çünkü bu aydan itibaren asgari ücretli gelir vergisi diliminden etkilenecek.

YÜZDE 15 VE YÜZDE 20'LİK VERGİ DİLİMİNDEN ETKİLENİYOR

2020 yılında 22 bin liraya kadar olan ücret gelirlerinde yüzde 15, 22.000 – 49.000 TL arasındaki ücret gelirlerinde yüzde 20, 49.000 – 180.000 TL arasındaki gelirlerde yüzde 27, 180.000 – 600.000 TL arasındaki gelirlerde yüzde 35, 600.000 TL'yi aşan ücret gelirlerinde ise yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor. Asgari ücretli çalışan yüzde 15 ve yüzde 20'lik vergi diliminden etkileniyor.

BU AY YÜZDE 20'LİK VERGİ DİLİMİNE GİRDİLER

Eylül ayına kadar yüzde 15 gelir vergisi ödeyen asgari ücretliler, eylül ayının bir kısmını yüzde 15'ten bir kısmını yüzde 20'den ödemeye başlıyor. Ekimden itibaren ise yüzde 20'den vergi ödeyecek.

DEVLET MÜDAHALESİ İLE MAAŞLAR DÜŞMÜYOR

Ancak vergideki artıştan dolayı asgari ücretlinin geliri kesilmesin diye devlet müdahalede bulunuyor. Yapılan müdahale ile asgari ücretlinin net maaşının aynı kalması sağlanıyor. Devletin müdahalesi de AGİ'nin artırılmasıyla oluyor.

Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor
Haber Yorumları (39)
DADAS: ALLAH BİZE YARDIM ETSİN GÜNDEN GÜNE ERİYİP GİDİYORUZ ADI ÜSTÜNDE A-S-G-A-R-İ neyin vergisi bu yazık günah yav ALLAHTAN korkun
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VATANDAŞ: 50 KURUŞLUK NANELİ ŞEKER 1, 5 2 LİRADAN SATILIYORSA 2300 LÜK ASGARİ ÜCRET VERENLER VE PARAYI MECLİSTE KONTROL EDENLERİN ŞARAPSIZLARIN AHİRETTEKİ HALLERİNİ DÜŞÜNEMİYORUM. HESAPLAMADIM FAKAT 20 30 40 50 BİN ALIP GÜLÜYORLARDIR SANIRIM FUKARAYA. . .
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ELON MUSK: Şimdi anlıyorum nedenini beynini kullanmadan konuşan insanlar devleti karalıyo haberde kesindi yok diyo herkes yok cebimize göz dikti yok aç kaldılar yok bilmem ne vergi dilimine giren ''asgari ücretlinin gelir kaybı olmayacak . '' okuduğunu anlayamayan insanlar devleti yönetenleri eleştirmeye çabalıyo ya olsun hiç değilse nefes alan vatandaşları var ülkenin.
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