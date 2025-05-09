Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SON DAKİKA TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI!

Son dönemde artan enflasyon oranları ve sürekli yükselen temel yaşam giderleri, asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaşın gündemini yeniden "ara zam" konusuna çevirdi. Gıda fiyatlarından kiralara kadar hemen her alanda yaşanan maliyet artışı, asgari ücrette iyileştirme beklentilerini daha da güçlendirirken, gözler hem hükümet cephesinden hem de işçi sendikalarından gelecek açıklamalara çevrilmişti. Beklenen açıklama ise TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Peki, asgari ücret Temmuz ayında artacak mı? TÜRK-İŞ'in yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? İşte kamuoyunun merakla beklediği o açıklama ve detaylar…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMAN GELECEK Mİ?

2025 yılı başında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, yıl ortasında yeniden güncellenip güncellenmeyeceği milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında, gözler Temmuz ayında yapılacak olası ara zamma çevrilmiş durumda.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı

Bu konuda en dikkat çeken açıklama TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısını eleştirerek,"Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız" dedi. Ayrıca, TÜRK-İŞ'in yer almadığı bir komisyonda alınacak kararların geçerliliğinin olmayacağını da vurguladı.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında ara zam yapılma ihtimaline ilişkin net bir kapı kapatmadı. Bakan Işıkhan,"Enflasyon düşerse gerek kalmaz, ama ciddi bir bozulma olursa yeniden değerlendiririz" diyerek, ekonomik verilerin süreci belirleyeceğini ifade etti.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer şekilde, "Enflasyonda ciddi bir sapma olursa, değerlendiririz" açıklamasında bulunarak temmuz ayı ara zammına açık kapı bıraktı.