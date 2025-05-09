DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresini topladığını duyurdu
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SON DAKİKA TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI!

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SON DAKİKA TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon rakamları karşısında beklentiler yükselirken, TÜRK-İŞ'ten gelen son dakika açıklaması, gündeme bomba gibi düştü. Peki, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte, TÜRK-İŞ'in açıklamalarına dair tüm detaylar…

Son dönemde artan enflasyon oranları ve sürekli yükselen temel yaşam giderleri, asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaşın gündemini yeniden "ara zam" konusuna çevirdi. Gıda fiyatlarından kiralara kadar hemen her alanda yaşanan maliyet artışı, asgari ücrette iyileştirme beklentilerini daha da güçlendirirken, gözler hem hükümet cephesinden hem de işçi sendikalarından gelecek açıklamalara çevrilmişti. Beklenen açıklama ise TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Peki, asgari ücret Temmuz ayında artacak mı? TÜRK-İŞ'in yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? İşte kamuoyunun merakla beklediği o açıklama ve detaylar…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMAN GELECEK Mİ?

2025 yılı başında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, yıl ortasında yeniden güncellenip güncellenmeyeceği milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında, gözler Temmuz ayında yapılacak olası ara zamma çevrilmiş durumda.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SON DAKİKA TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI!Asgari ücrete ara zam yapılacak mı

Bu konuda en dikkat çeken açıklama TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısını eleştirerek,"Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız" dedi. Ayrıca, TÜRK-İŞ'in yer almadığı bir komisyonda alınacak kararların geçerliliğinin olmayacağını da vurguladı.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında ara zam yapılma ihtimaline ilişkin net bir kapı kapatmadı. Bakan Işıkhan,"Enflasyon düşerse gerek kalmaz, ama ciddi bir bozulma olursa yeniden değerlendiririz" diyerek, ekonomik verilerin süreci belirleyeceğini ifade etti.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SON DAKİKA TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI!Asgari ücrete ara zam gelecek mi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer şekilde, "Enflasyonda ciddi bir sapma olursa, değerlendiririz" açıklamasında bulunarak temmuz ayı ara zammına açık kapı bıraktı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.