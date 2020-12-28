Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak
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Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak

28.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:23

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret bugün 10.30'da başlayacak toplantının ardından belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısının ardından yeni asgari ücret açıklanacak. İşte detaylar.

Milyonlarca çalışanın günlerdir merakla beklediği 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı bugün resmen açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

TARAFLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Ardından taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.

TÜİK HESAPLAMASINI KOMİSYONA SUNDU

Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı toplantıda paylaştı. Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı.

AÇIKLANAN RAKAM MEMNUN ETMEDİ

Açıklanan tutar, işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmedi. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denildi.

2021 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANACAK

Son toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak ve bugün 10.30'da başlayacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak
Haber Yorumları (14)
YAĞIZ: 2. 720 TL olacak buraya yazıyorum.
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TÜPÇÜ FİKO: 1500 olsun asgari ücret yeter çok bile
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MENAS: 3100 tl olmalı
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