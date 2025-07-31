Asgari ücret için ara zam planı var mı? SON DURUM! Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret zammı hakkında ne dedi?

Asgari ücret için ara zam planı var mı? SON DURUM! Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret zammı hakkında ne dedi?
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Asgari ücret için ara zam planı var mı sorusu, 2025 yılı temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca çalışan tarafından sıkça araştırılıyor. Yılın başında belirlenen 22.104 TL'lik net asgari ücretin, artan enflasyon karşısında güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu. Peki asgari ücret için ara zam planı gündemde mi?

Asgari ücret için ara zam planı olup olmadığına dair açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelmeye devam ediyor. Temmuz ayı yaklaşırken, kamuoyu asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Özellikle temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları, ara zam beklentilerini artırıyor. Peki, Asgari ücret için ara zam planı var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM PLANI VAR MI?

Asgari ücret için ara zam planı şu an için resmî olarak onaylanmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Asgari ücret için ara zam planı var mı? SON DURUM! Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret zammı hakkında ne dedi?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA NE DEDİ?

Bakan Işıkhan, "Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla ara zamma gerek kalmayabilir" ifadelerini kullanarak yıl ortasında ek bir artışın zorunlu olmayabileceğini dile getirdi. Geçmiş yıllarda temmuz ayında yapılan ek zam uygulamaları, çalışanların beklentilerini artırmış durumda. 2024 ve öncesinde yılın ikinci yarısında yapılan zamlar, asgari ücretlinin alım gücünü koruma amacı taşıyordu. Bu yıl da benzer bir senaryonun yaşanıp yaşanmayacağı tartışılıyor.

Sendikalar ve işçi temsilcileri, özellikle gıda, ulaşım ve barınma gibi temel harcamalardaki fiyat artışlarını gerekçe göstererek temmuz ayında yeni bir zam yapılmasını talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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