Meclis'e sunulan asgari ücret düzenlemesinde sürpriz! Vergi müjdesi sınırlı kaldı
4 bin 253 lira olarak ilan edilen asgari ücretten damga ve gelir vergisini kaldıran teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 13 maddelik teklifle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın aksine asgari ücret dışındakiler için vergi müjdesi gerçekleşmeyecek. Bakanlık, daha önce "Tüm çalışanlara asgari ücret geliri kadar tutarda vergi alınmayacak" demişti.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 13 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKIYOR
Bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak. Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2022'den itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak.
ASGARİ ÜCRET DIŞINDAKİLER KAPSAM DIŞINDA
Haber türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kanun teklifine göre vergi sadece asgari ücretlilerden muaf tutulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce tüm çalışanlar maaşlarında asgari ücret geliri kadar tutarın muaf tutulup vergi alınmayacağı açıklaması yapmıştı. Ancak kanun teklifi bakanlık açıklamasının aksine çıktı. Buna göre teklifin kabul edilmesi halinde asgari ücretliler dışındaki vergi müjdesi gerçekleşmeyecek.
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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