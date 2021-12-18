Meclis'e sunulan asgari ücret düzenlemesinde sürpriz! Vergi müjdesi sınırlı kaldı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 13 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKIYOR

Bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak. Söz konusu düzenlemeler, 1 Ocak 2022'den itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET DIŞINDAKİLER KAPSAM DIŞINDA

Haber türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kanun teklifine göre vergi sadece asgari ücretlilerden muaf tutulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce tüm çalışanlar maaşlarında asgari ücret geliri kadar tutarın muaf tutulup vergi alınmayacağı açıklaması yapmıştı. Ancak kanun teklifi bakanlık açıklamasının aksine çıktı. Buna göre teklifin kabul edilmesi halinde asgari ücretliler dışındaki vergi müjdesi gerçekleşmeyecek.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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