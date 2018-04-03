ASELSAN'ın Yeni Başkanı Belli Oldu

Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin üst yönetiminde bazı değişiklikler meydana geldi. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk Görgün, Başkan Vekilliği'ne de Mustafa Murat Şeker seçildi.

Görgün'den önce başkanlık görevini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol yürütüyordu.

SERMAYE ARTIŞI KARARI DA ÇIKTI

Şirketten yapılan diğer bir açıklamada ise Aselsan'ın 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.21 milyar TL'ye çıkarma kararı alındığı bildirildi.

Sermaye artırımı rüçhan hakkı kullandırılmadan borsada halka arz yöntemiyle yapılacak.

YENİ BAŞKAN GÖRGÜN KİMDİR?

1973 doğumlu Görgün, aynı zamanda Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de devam ettiriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Görgün, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004- 2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunan Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.