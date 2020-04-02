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Amerika Birleşik Devletleri, Haluk Görgün, Aselsan, Ekonomi

Aselsan güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor

2019 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapatan Aselsan, 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirdi.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Aselsan güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor

2019 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapatan Aselsan, 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde de küresel koşullardaki olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirdi.

Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, korona virüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Aselsan'ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını belirten Görgün, "Bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000'li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz noktada şirketimizin 5 bini aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin Aselsan ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır" dedi.

Aselsan tedarikçilerini güç birliği temasında buluşturdu

Aselsan'ın tedarikçileri ile iş birliğinin 'güç birliği' teması altında yürütüldüğünü, bu yapının ise stratejik işbirliği yapılan firmalar, millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrıldığını vurgulayan Görgün, "İçinde bulunduğumuz dönem Aselsan'ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Aselsan'ın toplam tedariğinde Uzak Doğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi, gerekse yurt dışından ikame edilebilmektedir. Aselsan ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

320 milyon doları aşkın yeni sipariş alındı

2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettiren Aselsan'ın 320 milyon ABD dolarını aşkın yeni sipariş almayı başardığının altını çizen Görgün, "Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Üretim gücümüzü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. Aselsan, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma, gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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