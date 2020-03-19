Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı - Haber
Artvin, Hopa, Kültür Sanat

Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir grup kadın, sahneledikleri oyunların geliriyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu.

19.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:04
Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir grup kadın, sahneledikleri oyunların geliriyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu.

Yaklaşık iki yıl önce diş hekimi, esnaf, ev hanımı, öğrenci ve diğer meslek gruplarından 24 kadın bir araya gelerek Hopalı Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.

Yaşları 10 ile 60 arasında değişen 24 kadın, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Serhan Sarıkaya'nın eğitmenliğinde oyunlar sahneliyor.

Hopa Belediyesinin destek verdiği tiyatro topluluğu, kurulduğu günden bu yana 10 oyun sahneledi.

Tiyatro topluluğunda iki kızıyla oynayan 33 yaşındaki Sevil Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının tavsiyesiyle tiyatroya başladığını söyledi.

Kolektif bir çalışma içinde olduklarını belirten Topal, şöyle devam etti:

"Grup kalabalık olduğu için oyunu ilk kendimize oynuyoruz. Bununla birlikte sahnede seyircinin karşısına daha rahat çıkarak oyunumuzu büyük bir güven içinde sergiliyoruz. Tiyatro grubumuzda çocuk oyuncular da var. Bunlardan ikisi benim kız. Çocuklarımla aynı sahneyi paylaşmak onur ve gurur verici."

Topal, oyun gelirini sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları için hayvan barınağına bağışladıklarına dikkati çekerek, "Sürekli belediyelerden sokak hayvanları için yardım istemek yerine tiyatro gelirlerini bunun için kullanalım dedik. Oyunların gelirini barınağa aktardık. Yaşadığımız yeri güzelleştirmek adına, hayvanlarla beraber yaşamak adına böyle bir şey yaptık. Bundan çok mutluyuz." diye konuşu.

52 yaşındaki diş hekimi Alev Aktürk, kendisinin üniversite yıllarından tiyatro deneyimi olduğunu ancak diğer kadınların tiyatroyla ilk kez tanıştığını ifade etti.

Topluluğun birbirini tanıyan kadınlardan oluştuğunu aktaran Aktürk, "Önceleri prova yapacak bir mekanımız bile yoktu. Bazen kendi evlerimizde, bazen apartmanların bodrum katlarını kullanarak tiyatro yapamaya çalıştık." dedi.

60 yaşındaki ev hanımı Güler Bülbül ise tiyatroyla hayatının renklendiğini ve yalnızlıktan kurtulduğunu dile getirerek, "Tiyatro sayesinde kendimi keşfettim. Daha önceleri topluluk önünde konuşmaktan çekinirken tiyatroyla bu eksikliğimi giderdiğimi düşünüyorum. İçimdeki sanat ruhunu da keşfetmiş oldum." diye konuştu.

Bülbül, tiyatroyu çok sevdiğini ve ilk sahne aldığı oyununda adeta dizlerinin bağının çözüldüğünü, kalbinin heyecanla çarptığını anlattı.

"Sahnelediğimiz her oyun çok büyük ilgi gördü"

Dr. Öğretim Üyesi Sarıkaya, amatör oyunculardan oluşan tiyatro topluluğunun sahnelediği oyunların, kısa sürede tiyatro sevenlerin beğenisini toplandığını söyledi.

Hopalı Kadın Tiyatro Topluluğuyla iki yıldır çalıştıklarını belirten Sarıkaya, "Bu toplulukta iş kadınları ile ev hanımları bir arada. Yazdığım ve yönettiğim 'Hopalı Pamuk' adlı oyunu üzerinde uzun süre çalıştık ve bu oyunla birkaç kez izleyicinin karşısına çıktık. Sahnelediğimiz her oyun çok büyük ilgi gördü." dedi.

Sarıkaya, yerel renklerin ve doğal oyunculukların oyunun beğenilmesinde önemli etken olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haber
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haber
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa ülkesinde 2 bin 801 yeni vaka Haber
Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa ülkesinde 2 bin 801 yeni vaka
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Rita Wilson Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Falcao Okan Buruk Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Artvinli kadın tiyatrocular, oyun gelirlerini sokak hayvanlarına bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 13:57:29. #1.15#
title