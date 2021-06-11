Artvin Valisi Doruk, Borçka'da ziyaretlerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Güreşen ve Muratlı köylerini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Güreşen ve Muratlı köylerini ziyaret etti.

Vali Doruk'u, ilçenin önemli çay üretim merkezlerinden Güreşen köyüne yaptığı ziyarette köy muhtarı Hasan Nalbant ve vatandaşlar karşıladı.

Esnafı ziyaret ederek talep ve sorunları dinleyen Doruk, devlet olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Doruk, daha sonra beraberindekilerle çay bahçesinde hasat yaptı.

Muratlı köyüne gelerek çay fabrikasında da incelemelerde bulunan Doruk, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yılmaz Doruk'a ziyaretleri sırasında, Borçka Kaymakam Vekili Ahmet Salih Poçanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu