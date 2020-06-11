ARTVİN Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor
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ARTVİN Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor

Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyorARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

11.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:00

Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.

Şavşat ilçesinde 1 aydır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek dolaşan boz ayı, ilgi odağı oluyor. Gece geç saatlerde sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakıyor. Ayıyı yakından görmek isteyenler de gece saatlerini bekliyor. İlçe halkı, boz ayının bu anlarını cep telefonuyla kayda alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra esnaf da ayının dolaştığı sokaklara yiyecek bırakıyor.

'BİZE KONUK OLDU ÇOK MUTLU OLDUM'

Gecenin ilerleyen saatlerinde boz ayıyı evinin balkonundan görüntüleyen site yöneticisi Recep Temur, ayıyı gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Temur, "Dünyada farkındalık yaratmak için insanlar neler yapıyorlar. Siz bu olayı para ile pul ile alamazsınız. Ayı geldi, gördüm ve mutlu oldum. Bizler doğadaki bu hayvanları görebilmek için gece kırsallara gidip defalarca bekler, ama göremezdik. Ama şimdi kapımıza kadar geldi. Bir aydır sürekli diğer caddelerde geziyordu Bu akşamda bize misafir oldu. Keşke bir şeyler ikram edebilseydik" dedi.

'GÖRÜNTÜLEYEN MUTLU OLUYOR'

İlçe sakinlerinden Saydam Altun, ayının ilçede gündem olduğunu belirterek, "İlçede ayıyı gören ve görüntüleyen mutlu oluyor. Koronavirüste normalleşmeye dönüldüğü bu günlerde bizlere de güzel bir moral oluyor. Bir aydır ilçemizde her akşam caddelerde, sokaklarda dolaşıyor. İlçede koronavirüsten çok ayı konuşulur oldu" diye konuştu.

'FARKLI BİR HEYECAN OLUYOR'

Ayıyı görebilmek için balkonda bekleyen Hülya Durmuş da "Artık ilçede köpekler her havladığında ayıyı görebilmek için hemen dışarıya çıkıyoruz. İki defa gördüm. Farklı bir heyecan oluyor. Önceden misafir diyorduk. Artık misafirlikten çıktı. Her gece geldiğine göre misafirlikten çıkmıştır" dedi.

ARTVİN Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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