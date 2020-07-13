Artvin'de sele kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Artvin'de sele kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle sele kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Artvin'de sele kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:12

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle sele kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları meydana geldi. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yağmur sularından dolayı meydana gelen taşkınlar baraj şantiyesine zarar verdi. Kara yolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken geniş güvenlik önlemleri alındı, bölgede araç girişine izin verilmedi. Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler yolun açılması için çalışmaya başladı. Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında suya kapılan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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