: Artvin arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü; 1 yaralı

09.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:39

Arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası pazar yerinin çatısı biriken karı taşımayınca çöktü, 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımıyla karve çatı enkazının altından çıkarıldı. Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatının çökmesi sebebiyle başka yaralanan olmadığı ancak çatının altında kalan araçların zarar gördüğü ifade edildi. Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Yaralananın olmadığı olayda, çöken çadırda hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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