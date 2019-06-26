“Artık ülkemizin geleceği için ekonomiyi konuşmalıyız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye'de birinci gündemin artık ekonomi olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin geleceği için artık ihracatı, istihdamı ve üretimi konuşmalıyız" dedi.