Son dakika haberleri | Arnavutköy'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Arnavutköy'de 18 kilo 900 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre asetonun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de 18 kilo 900 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre asetonun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 18 kilo 900 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan 35 litre aseton ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı